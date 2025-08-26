«Спартаку» грозят проблемы из-за отказа от Куэсты

«Спартак» отказался от защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты. Это не понравилось стамбульскому клубу, который может подать в суд на москвичей, сообщил турецкий инсайдер Осман Алтунтерим.
Турецкий клуб считает, что москвичи отказались от Куэсты не по причине проваленного медосмотра, а из-за переговоров с другим кандидатом.
Стамбульцы готовы оспаривать срыв сделки в суде – нареканий у Куэсты по здоровью, по версии «Галатасарая», не было. Посредники по сделке, которые должны были заработать на трансфере, срочно вылетели в Москву, чтобы разобраться в происходящем.
- 26-летний игрок сборной Колумбии в феврале 2025 года перешел из «Генка» в «Галатасарай». За стамбульцев он провел 9 матчей.
Источник: «Бомбардир»