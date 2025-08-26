Названа причина отказа «Спартака» от Куэсты

У руководства «Спартака» вызвали сомнения результаты медицинского обследования защитника Карлоса Куэсты. При этом спортивный директор клуба Франсис Кахигао все еще пытается убедить совет директоров подписать контракт с колумбийцем.

По данным «Чемпионата» и DerinGala1905, «Спартак» полностью отказался от покупки Куэсты.

Ранее сообщалось, что условия перехода уже были согласованы. Сумма трансфера должна была составить 6,5+2 миллиона евро.