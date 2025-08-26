Названа причина отказа «Спартака» от Куэсты

У руководства «Спартака» вызвали сомнения результаты медицинского обследования защитника Карлоса Куэсты. При этом спортивный директор клуба Франсис Кахигао все еще пытается убедить совет директоров подписать контракт с колумбийцем.
По данным «Чемпионата» и DerinGala1905, «Спартак» полностью отказался от покупки Куэсты.
Ранее сообщалось, что условия перехода уже были согласованы. Сумма трансфера должна была составить 6,5+2 миллиона евро.
- По данным журналиста Ивана Карпова, Куэсте в «Спартаке» согласовали зарплату в размере 1,9 миллиона евро за сезон и контракт до лета 2028 года.
- 26-летний игрок сборной Колумбии в феврале 2025 года перешел из «Генка» в «Галатасарай». За стамбульцев он провел 9 матчей.
Источник: Metaratings.ru