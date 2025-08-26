Экс-игрок ЦСКА высоко оценил игру «Спартака» при Станковиче в последних турах

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин считает, что «Спартаку» нужно оставлять Деяна Станковича на посту главного тренера.

«Спартак» здорово смотрелся в первом тайме матча с «Локомотивом», на протяжении всей игры с «Зенитом», а также на выезде с «Рубином». Я уже много раз говорил, что хочу, чтобы Деян Станкович остался во главе «Спартака».

Станкович нашел нужную игру! Выстроил эффективную схему с тремя защитниками, создал отличную связку Барко‑Угальде в атаке. Да, Угальде пока не забивает, но у него есть моменты, а раньше всегда говорили, что «если есть моменты, то голы будут», – заявил Гришин.