Талалаев предъявил конкретные претензии комментатору «Матч ТВ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев недоволен комментатором «Матч ТВ» Александром Неценко.

«Понимаете, в чем проблема. Я иногда коллегам, друзьям говорю: «Если у вас есть мнение, оно должно быть подтверждено». Есть комментатор Неценко. Он все время в эфире говорит предположения и ничем не доказывает. Играем с «Крыльями», одна команда 8 раз в створ попала, 3 голевых момента, а другая до штрафной три раза добежала. Он говорит: «Равная игра». Чем это подтверждать?

Поэтому я прошу людей, которые говорят про игру моей команды, уважать нашу работу. У кого уважения нет, не надо выглядеть слабо понимающим футбол», – сказал Талалаев.