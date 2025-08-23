Названо условие, при котором «Спартак» выплатит бонус за трансфер Куэсты

«Спартак» выплатит «Галатасараю» бонус в 2 миллиона евро, если защитник Карлос Куэста проведет 15 матчей за красно-белых, рассказал журналист Али Начи Кючюк.
Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился о покупке колумбийца за 6,5+2 миллиона евро.
По данным Metaratings.ru, трансфер задерживается из-за турецкого клуба, который до сих пор занимается оформлением документов.
- Куэста в феврале 2025 года перешел из «Генка» в «Галатасарай». За стамбульцев он провел 9 матчей.
- 26-летний игрок сборной Колумбии провел 23 матча за национальную команду.
Источник: страница FutbolArena в соцсети X