Названо условие, при котором «Спартак» выплатит бонус за трансфер Куэсты

«Спартак» выплатит «Галатасараю» бонус в 2 миллиона евро, если защитник Карлос Куэста проведет 15 матчей за красно-белых, рассказал журналист Али Начи Кючюк.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился о покупке колумбийца за 6,5+2 миллиона евро.

По данным Metaratings.ru, трансфер задерживается из-за турецкого клуба, который до сих пор занимается оформлением документов.