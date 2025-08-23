Гвардиола определил лучшего футболиста мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил форму своего полузащитника Родри.
«Мне нужна стабильность от Родри. Я не сомневаюсь в его потенциале, его качестве. Сейчас он лучший игрок мира.
Да, через несколько месяцев выберут нового обладателя «Золотого мяча», но пока Родри остается лучшим в мире», – цитирует Гвардиолу твиттер City Xtra.
- Почти весь прошлый сезон Родри пропустил из-за разрыва крестов.
- 29-летний игрок стоит 110 миллионов евро.
- Родри в «Манчестер Сити» с 2019 года.
Источник: «Бомбардир»