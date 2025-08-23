Гвардиола определил лучшего футболиста мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил форму своего полузащитника Родри.

«Мне нужна стабильность от Родри. Я не сомневаюсь в его потенциале, его качестве. Сейчас он лучший игрок мира.

Да, через несколько месяцев выберут нового обладателя «Золотого мяча», но пока Родри остается лучшим в мире», – цитирует Гвардиолу твиттер City Xtra.