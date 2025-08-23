Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гвардиола определил лучшего футболиста мира

Вчера, 12:34

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил форму своего полузащитника Родри.

«Мне нужна стабильность от Родри. Я не сомневаюсь в его потенциале, его качестве. Сейчас он лучший игрок мира.

Да, через несколько месяцев выберут нового обладателя «Золотого мяча», но пока Родри остается лучшим в мире», – цитирует Гвардиолу твиттер City Xtra.

  • Почти весь прошлый сезон Родри пропустил из-за разрыва крестов.
  • 29-летний игрок стоит 110 миллионов евро.
  • Родри в «Манчестер Сити» с 2019 года.

Еще по теме:
Топ-50 игроков АПЛ по версии ESPN
Гвардиола сообщил сроки восстановления травмированного Родри
«Реал» за 100+ миллионов хочет подписать обладателя «Золотого мяча» 2
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Родри Гвардиола Хосеп
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
Победы «Спартака», «Зенита» и «Динамо», уникальный рекорд Роналду, предложение по Баринову из Европы и другие новости
01:55
Реакция Мостового на возвращение Миранчука в Россию
01:40
«Зенит» обновил два рекорда, касающихся пенальти
01:27
2
«Локомотив» обещал отпустить Баринова в Европу: раскрыта сумма
01:11
1
Миранчук ответил на резонансные слова президента «Сьона»
01:00
Примера. «Барселона» вырвала победу над «Леванте» (3:2) благодаря автоголу на 91-й минуте
00:36
Агент Баринова прояснил ситуацию с интересом АЕКа
00:21
ФотоСемак получил подарок от Миллера
Вчера, 23:59
3
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»
Вчера, 23:29
2
Все новости
Все новости
АПЛ. Дубли Дьекереша и Тимбера помогли «Арсеналу» разгромить «Лидс» (5:0)
Вчера, 21:27
Фото«Арсенал» потратил 60 миллионов на игрока другого лондонского клуба
Вчера, 19:20
1
АПЛ. «Манчестер Сити» проиграл дома «Тоттенхэму» (0:2)
Вчера, 16:32
1
ФотоМамардашвили разместился в раздевалке «Ливерпуля» рядом с мемориальным местом Жоты
Вчера, 13:38
Гвардиола определил лучшего футболиста мира
Вчера, 12:34
Постекоглу может вернуться к работе в АПЛ через 2,5 месяца после увольнения из «Тоттенхэма»
22 августа
«Сити» продлил контракт с основным защитником
22 августа
ФотоПолузащитник «Ювентуса» перешел в клуб АПЛ
22 августа
Фанаты «Ньюкасла» – Исаку: «Крыса и жадный ублюдок»
21 августа
1
Клубы АПЛ побили рекорд лиги по тратам в одно трансферное окно
21 августа
1
ФотоВингер «Милана» перешел в клуб АПЛ
21 августа
«Арсенал» вернет собственного воспитанника за 78,5 миллиона
20 августа
«Арсенал» рассматривает четыре варианта усиления атаки
20 августа
«Ньюкасл» ответил на демарш Исака
20 августа
Исак обвинил «Ньюкасл» в нарушении обещаний: «Когда доверие потеряно, отношения не могут продолжаться»
20 августа
2
Фото«Ливерпуль» продал вингера в 33 раза дороже, чем купил
18 августа
«Манчестер Сити» не купит Родриго у «Реала»: подробности
18 августа
Фото«Ньюкасл» приобрел хавбека за 39+4 миллиона фунтов
17 августа
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу»
17 августа
5
АПЛ. «Челси» начал сезон ничьей с «Кристал Пэлас»
17 августа
Экс-зенитовец Изидор впервые забил в АПЛ
17 августа
1
АПЛ. «Манчестер Сити» начал сезон с разгрома «Вулверхэмптона» (4:0)
16 августа
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
16 августа
ФотоСалах расплакался после матча с «Борнмутом»
16 августа
Салах вошел в топ-4 лучших бомбардиров в истории АПЛ
16 августа
1
Салах установил рекорд АПЛ
16 августа
1
АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу над «Борнмутом» (4:2) в матче-открытии нового сезона
15 августа
4
ФотоБолельщики «Ливерпуля» красиво почтили память погибшего Жоты
15 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 