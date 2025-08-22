Слишкович объяснил упущенную победу «Оренбурга» над «Ахматом»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Ахмата».

Итоговый счет – ничья 2:2.

Грозненцы ушли от поражения, уступая 0:2 к перерыву.

«Ахмат» завершал игру вдевятером.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Браво, «Ахмат». Браво игрокам, тренеру. Они показали моим игрокам, как надо верить, как надо играть.

Потому что футбол не заканчивается после первого тайма. У мяча есть душа. И он наградит тебя, когда ты серьезно относишься к игре, к своей работе.

Я в перерыве говорил, что такое может случиться. Я знал, что игра не закончилась. И мяч нас наказал. Честно говоря, если бы мы каким‑то чудом выиграли, это было бы очень незаслуженно.

Это школа для моих игроков. Я сказал им об этом в раздевалке», – заявил Слишкович.