Слишкович объяснил упущенную победу «Оренбурга» над «Ахматом»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Ахмата».
- Итоговый счет – ничья 2:2.
- Грозненцы ушли от поражения, уступая 0:2 к перерыву.
- «Ахмат» завершал игру вдевятером.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Браво, «Ахмат». Браво игрокам, тренеру. Они показали моим игрокам, как надо верить, как надо играть.
Потому что футбол не заканчивается после первого тайма. У мяча есть душа. И он наградит тебя, когда ты серьезно относишься к игре, к своей работе.
Я в перерыве говорил, что такое может случиться. Я знал, что игра не закончилась. И мяч нас наказал. Честно говоря, если бы мы каким‑то чудом выиграли, это было бы очень незаслуженно.
Это школа для моих игроков. Я сказал им об этом в раздевалке», – заявил Слишкович.
Источник: «Матч ТВ»