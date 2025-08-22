РПЛ. «Ахмат» Черчесова ушел с 0:2 и спас ничью с «Оренбургом», доигрывая матч вдевятером

«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера.
В 6-м туре РПЛ грозненцы ушли от поражения в гостевом матче с «Оренбургом» – 2:2.
Два футболиста «Ахмата» были удалены: Эгаш Касинтура на 6-й минуте, Лечи Садулаев – на 64-й.
Россия. Премьер-лига. 6 тур
Оренбург - Ахмат - 2:2 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Томпсон, 2; 2:0 - Х. Томпсон, 45; 2:1 - Исмаэл, 48; 2:2 - М. Сидоров, 57.
Удаления: нет - Э. Касинтура, 6; Л. Садулаев, 64.
Источник: «Бомбардир»