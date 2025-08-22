РПЛ. «Ахмат» Черчесова ушел с 0:2 и спас ничью с «Оренбургом», доигрывая матч вдевятером

«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера.

В 6-м туре РПЛ грозненцы ушли от поражения в гостевом матче с «Оренбургом» – 2:2.

Два футболиста «Ахмата» были удалены: Эгаш Касинтура на 6-й минуте, Лечи Садулаев – на 64-й.