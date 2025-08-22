Пиняев ответил на вопрос о патриотизме

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев заявил, что относит себя к категории патриотов России.
«Считаю ли я себя патриотом России? У всех это понятие разное. Я люблю свою страну, чувствую себя в ней отлично, представляю сборную России по футболу.
Я счастлив, что у меня есть такая возможность. По этому можно судить, насколько я патриот.
Даже не могу представить себе, что не являюсь патриотом своей страны», – сказал Пиняев.
- Сергей этим летом отказался от трансфера в ЦСКА.
- Отступные в его контракте – 900 миллионов рублей.
- В юности футболист ездил на стажировки в «Манчестер Юнайтед».
Источник: Sport24