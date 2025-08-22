В Турции предупредили «Спартак» насчет Куэсты: «Рискованный трансфер»

Турецкий журналист Ахмет Полат оценил готовящийся переход Карлоса Куэсты из «Галатасарая» в «Спартак».
«Куэста – центральный защитник, подписанный «Галатасараем» для усиления обороны. Однако у него было не так много игрового времени. Всего он сыграл в пяти матчах.
Он мог бы быть полезен, но ему не хватает формы. На мой взгляд, это рискованный трансфер для «Спартака», – сказал Полат.
- Сообщалось, что «Спартак» заплатит за колумбийца 6,5+2 миллиона евро.
- В московском клубе ему будут платить 1,9 миллиона евро в год.
Источник: «Евро-футбол»