В Турции предупредили «Спартак» насчет Куэсты: «Рискованный трансфер»

Турецкий журналист Ахмет Полат оценил готовящийся переход Карлоса Куэсты из «Галатасарая» в «Спартак».

«Куэста – центральный защитник, подписанный «Галатасараем» для усиления обороны. Однако у него было не так много игрового времени. Всего он сыграл в пяти матчах.

Он мог бы быть полезен, но ему не хватает формы. На мой взгляд, это рискованный трансфер для «Спартака», – сказал Полат.