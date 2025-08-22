Введите ваш ник на сайте
  В Турции предупредили «Спартак» насчет Куэсты: «Рискованный трансфер»

В Турции предупредили «Спартак» насчет Куэсты: «Рискованный трансфер»

Вчера, 15:15
9

Турецкий журналист Ахмет Полат оценил готовящийся переход Карлоса Куэсты из «Галатасарая» в «Спартак».

«Куэста – центральный защитник, подписанный «Галатасараем» для усиления обороны. Однако у него было не так много игрового времени. Всего он сыграл в пяти матчах.

Он мог бы быть полезен, но ему не хватает формы. На мой взгляд, это рискованный трансфер для «Спартака», – сказал Полат.

  • Сообщалось, что «Спартак» заплатит за колумбийца 6,5+2 миллиона евро.
  • В московском клубе ему будут платить 1,9 миллиона евро в год.

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Спартак Куэста Карлос
ScarlettOgusania
1755865667
Кахигао закатают в асфальт за очередной просёр на трансферах, Куэста - полностью его инициатива...
Ответить
Интерес
1755865835
"Спартаку" не привыкать , их этим не запугаешь.Пока Алекперов не разгневается.Раз не вмешивается,то всё нормально.
Ответить
Цугундeр
1755867029
) Да по"кахигауно..
Ответить
zigbert
1755869657
Но тем не менее Галатасарай его взял.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1755870442
С лавки сарая в свинарню. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1755887254
выкинули деньги на ненужных футболистов теперь на нужных экономят
Ответить
