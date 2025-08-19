Стало известно, когда вингер «Фламенго» перейдет в ЦСКА

Переход вингера Матеуса Гонсалвеша из «Фламенго» в ЦСКА с большой долей вероятности произойдет после финала Межконтинентального кубка U-20.

Только после этого матча он сможет подписать контракт с российским клубом. По словам источников, переход Гонсалвеша вероятен, «на это есть очень хорошие шансы».

Сейчас бразилец готовится сыграть за команду «Фламенго» U-20 в финале турнира против «Барселоны» 23 августа.