Стало известно, когда вингер «Фламенго» перейдет в ЦСКА

Переход вингера Матеуса Гонсалвеша из «Фламенго» в ЦСКА с большой долей вероятности произойдет после финала Межконтинентального кубка U-20.
Только после этого матча он сможет подписать контракт с российским клубом. По словам источников, переход Гонсалвеша вероятен, «на это есть очень хорошие шансы».
Сейчас бразилец готовится сыграть за команду «Фламенго» U-20 в финале турнира против «Барселоны» 23 августа.
- Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 5 миллионов евро.
- В этом году Гонсалвеш провел за «Фламенго» 15 матчей, забил 2 гола.
- Контракт бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитан до 31 декабря 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»