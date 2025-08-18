Гурцкая призвал «Ростов» отправить Альбу в отставку: «Нужен русский тренер, который сможет прикрутить гайки команде»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Ростову» нужно сменить главного тренера.
– Будет ли в ближайшее время отставка Альбы?
– Чем быстрее Альба приедет к Валерию Георгиевичу [Карпину], а «Ростов» найдет самостоятельного харизматичного тренера, тем лучше.
– Кто мог бы стать тренером?
– Федотов, Кержаков. Это должен быть только русский [тренер], который сможет прикрутить гайки команде.
– Почему для вас Федотов и Кержаков – это схожие варианты?
– Это не так. Федотов – это опыт, мудрость, он знает, как быстро выстроить оборону и получить результат. Но я не знаю, любит ли он работать с таким количеством молодежи.
Кержаков работал с молодежной сборной и знает, как разговаривать с молодыми футболистами.
- 42-летний Кержаков ранее возглавлял «Кайрат», сербский «Спартак» (Суботица), кипрскую «Кармиотиссу», «Пари НН», «Томь» и юношескую сборную России.
- У ростовчан 6 поражений в 7 матчах нового сезона.
- С февраля команду тренирует Джонатан Альба, сменивший Валерия Карпина.
Источник: «Это футбол, брат!»