Петржела сказал, готов ли он заменить Семака в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал главную причину неудач команды.

– Мне грустно из-за текущего положения «Зенита» в РПЛ, но это результат плохой кадровой политики команды. Российский клуб должен формироваться из игроков собственной академии. Иначе зачем тогда ее содержать? Она больше не выпускает таких игроков, как Аршавин, Малафеев, Денисов и другие.

– Готовы ли вы вновь возглавить «Зенит», чтобы помочь команде исправить турнирное положение?

– Точно не я.

– Руководство «Зенита» продолжает доверять Сергею Семаку. Это справедливо?

– Сергею давно следовало бы уйти. Ему больше нечего дать команде.