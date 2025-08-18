Петржела сказал, готов ли он заменить Семака в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал главную причину неудач команды.
– Мне грустно из-за текущего положения «Зенита» в РПЛ, но это результат плохой кадровой политики команды. Российский клуб должен формироваться из игроков собственной академии. Иначе зачем тогда ее содержать? Она больше не выпускает таких игроков, как Аршавин, Малафеев, Денисов и другие.
– Готовы ли вы вновь возглавить «Зенит», чтобы помочь команде исправить турнирное положение?
– Точно не я.
– Руководство «Зенита» продолжает доверять Сергею Семаку. Это справедливо?
– Сергею давно следовало бы уйти. Ему больше нечего дать команде.
- «Зенит» занимает в РПЛ 9-е место с 6 очками после 5 матчей.
- Срок контракта главного тренера команды Сергея Семака с клубом рассчитан до лета 2030 года.
- Властимил Петржела был главным тренером «Зенита» в 2003–2006 годах.
Источник: «Спорт день за днём»