Петржела сказал, готов ли он заменить Семака в «Зените»

Сегодня, 13:19
10

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал главную причину неудач команды.

– Мне грустно из-за текущего положения «Зенита» в РПЛ, но это результат плохой кадровой политики команды. Российский клуб должен формироваться из игроков собственной академии. Иначе зачем тогда ее содержать? Она больше не выпускает таких игроков, как Аршавин, Малафеев, Денисов и другие.

– Готовы ли вы вновь возглавить «Зенит», чтобы помочь команде исправить турнирное положение?

– Точно не я.

– Руководство «Зенита» продолжает доверять Сергею Семаку. Это справедливо?

– Сергею давно следовало бы уйти. Ему больше нечего дать команде.

  • «Зенит» занимает в РПЛ 9-е место с 6 очками после 5 матчей.
  • Срок контракта главного тренера команды Сергея Семака с клубом рассчитан до лета 2030 года.
  • Властимил Петржела был главным тренером «Зенита» в 2003–2006 годах.

«Зенит» могут наказать за оскорбления Даку болельщиками 2
КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» кричалки про «Зенит» 31
Валуев: «Зенит» будет натурализовывать иностранцев, чтобы уложиться в лимит» 16
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил Семак Сергей
Таврида
1755514308
Пусть Семак остается, цЫрк "Столетие Зенита" не должен останавливаться.
Дубина
1755514676
На перенесенный юбилей не нужно Сережу увольнять((( Нам смех нужен(((....
andr45
1755514744
Даже Петржела отказывается тренировать этот «Zenitе») То ли дело «Спартак» куда прямо-таки рвутся, судя по данным СМИ и Ивич, и Спаллетти, и Манчини, и Бенитас, и ... В общем толпень.
Plyash
1755518192
Петржела сказал , как отрезал . Добавить нечего .
Каратель помойников
1755518865
Петражеле узнал что в Питере нет казино (легальных) и желание работать с зинкоой сразу пропало
Кобальт
1755519347
Да хоть черт лысый,только не семак и его бразильские мигранты!Позор для города продолжается!
  • Читайте нас: 