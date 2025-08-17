Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Комментатор «Матч ТВ» извинился после игры «Акрон» – «Оренбург»

Комментатор «Матч ТВ» извинился после игры «Акрон» – «Оренбург»

Сегодня, 15:56
3

Дмитрий Жичкин, комментатор игры «Акрон» – «Оренбург» (1:2) на «Матч Премьер», выложил пост по итогам встречи.

«Ждал, что в Самаре будет бодро, но совсем не ждал такой жары. Уже на перерыв могли уходить при счете 3:3, если не 4:4. Легко.

«Оренбург», по-моему, за весь сезон не создал столько, сколько сегодня за один только первый тайм.

PS. С МарадАшвили переклинило немного, извиняйте».

Источник: телеграм-канал Дмитрия Жичкина
Россия. Премьер-лига Оренбург Акрон Марадишвили Константин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755436765
Слишковичу и Оренбургу побольше побед!
Ответить
Интерес
1755437609
Не согрешишь-не покаешься. Но не переклинило тебя,а просто не знаешь фамилии игроков,ибо когда говоришь одно и то же раз пять-семь,то это из области ЗНАНИЯ,а не ОГОВОРКА.
Ответить
IVANRUS777
1755441125
Слишкович молодец. Очень приятный, интеллигентный, добрый человек и тренер неплохой. Жаль, что его так быстро убрали из Спартака и не дали больше времени.
Ответить
