Комментатор «Матч ТВ» извинился после игры «Акрон» – «Оренбург»

Дмитрий Жичкин, комментатор игры «Акрон» – «Оренбург» (1:2) на «Матч Премьер», выложил пост по итогам встречи.
«Ждал, что в Самаре будет бодро, но совсем не ждал такой жары. Уже на перерыв могли уходить при счете 3:3, если не 4:4. Легко.
«Оренбург», по-моему, за весь сезон не создал столько, сколько сегодня за один только первый тайм.
PS. С МарадАшвили переклинило немного, извиняйте».
- Константин Марадишвили – летний новичок «Акрона».
- «Оренбург» впервые в сезоне победил и покинул зону переходных матчей.
- «Акрон» впервые в сезоне РПЛ уступил.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Жичкина