Комментатор «Матч ТВ» извинился после игры «Акрон» – «Оренбург»

Дмитрий Жичкин, комментатор игры «Акрон» – «Оренбург» (1:2) на «Матч Премьер», выложил пост по итогам встречи.

«Ждал, что в Самаре будет бодро, но совсем не ждал такой жары. Уже на перерыв могли уходить при счете 3:3, если не 4:4. Легко.

«Оренбург», по-моему, за весь сезон не создал столько, сколько сегодня за один только первый тайм.

PS. С МарадАшвили переклинило немного, извиняйте».