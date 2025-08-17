РПЛ. «Оренбург» в матче с «Акроном» впервые в сезоне победил (2:1), Лончар забил в свои и чужие

«Оренбург» в 5-м туре РПЛ добился волевой победы над «Акроном». Решающий гол на 85-й минуте забил Эмирджан Гюрлюк.
У «Акрона» в свои и чужие ворота забил Стефан Лончар.
«Оренбург» победил впервые в сезоне РПЛ. Команда покинула зону переходных матчей, отправив туда «Спартак». «Акрон» остался на седьмом месте.
Россия. Премьер-лига. 5 тур
Акрон - Оренбург - 1:2 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - С. Лончар, 39; 1:1 - С. Лончар, 59 (в свои ворота); 1:2 - Э. Гюрлюк, 85.
Источник: «Бомбардир»