РПЛ. «Оренбург» в матче с «Акроном» впервые в сезоне победил (2:1), Лончар забил в свои и чужие

«Оренбург» в 5-м туре РПЛ добился волевой победы над «Акроном». Решающий гол на 85-й минуте забил Эмирджан Гюрлюк.

У «Акрона» в свои и чужие ворота забил Стефан Лончар.

«Оренбург» победил впервые в сезоне РПЛ. Команда покинула зону переходных матчей, отправив туда «Спартак». «Акрон» остался на седьмом месте.