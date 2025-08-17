Введите ваш ник на сайте
  РПЛ. «Оренбург» в матче с «Акроном» впервые в сезоне победил (2:1), Лончар забил в свои и чужие

РПЛ. «Оренбург» в матче с «Акроном» впервые в сезоне победил (2:1), Лончар забил в свои и чужие

Сегодня, 15:42

«Оренбург» в 5-м туре РПЛ добился волевой победы над «Акроном». Решающий гол на 85-й минуте забил Эмирджан Гюрлюк.

У «Акрона» в свои и чужие ворота забил Стефан Лончар.

«Оренбург» победил впервые в сезоне РПЛ. Команда покинула зону переходных матчей, отправив туда «Спартак». «Акрон» остался на седьмом месте.

Россия. Премьер-лига. 5 тур
Акрон - Оренбург - 1:2 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - С. Лончар, 39; 1:1 - С. Лончар, 59 (в свои ворота); 1:2 - Э. Гюрлюк, 85.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Обзор матча «Акрон» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео) 1
Где смотреть матч «Акрон» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
В комиссии РФС оценили решение судьи отменить гол Кордобы в матче с «Оренбургом» 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Акрон
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755434949
Примечательно,что Слишкович,обошел Станковича.Спартак,как и Динамо с Личкой,совершил ошибку Рад за Слишковича,с волевой победой!
