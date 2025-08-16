Семак прокомментировал судейство в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

В поле судил Артем Чистяков.

На 52-й минуте 2-ю желтую карточку получил зенитовец Дуглас Сантос.

«Зенит» идет на 8-м месте РПЛ.

– Есть ли у вас вопросы к арбитру?

– Можете обратиться к статистике, каждый сезон вопросы у нас есть. Удаление в таком матче – кому оно нужно? Не было акцентированного надавливания...

Пенальти – тоже очень спорный момент. Сложно сказать. Но по поводу красной карточки Дугласу, я не согласен абсолютно.