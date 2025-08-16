Семак прокомментировал судейство в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).
- В поле судил Артем Чистяков.
- На 52-й минуте 2-ю желтую карточку получил зенитовец Дуглас Сантос.
- «Зенит» идет на 8-м месте РПЛ.
– Есть ли у вас вопросы к арбитру?
– Можете обратиться к статистике, каждый сезон вопросы у нас есть. Удаление в таком матче – кому оно нужно? Не было акцентированного надавливания...
Пенальти – тоже очень спорный момент. Сложно сказать. Но по поводу красной карточки Дугласу, я не согласен абсолютно.
Источник: «Спорт-Экспресс»