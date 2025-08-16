Семак прокомментировал ничью «Зенита» со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Хочу поблагодарить болельщиков за то, что создали отличную атмосферу на стадионе. Футболистам было приятно играть. Аншлаг добавляет определенную энергетику, в первую очередь, для хозяев, но всем приятно играть в таких условиях.

По игре: слишком легкие мячи мы пропускаем. Во втором тайме хотели перестроиться, но удаление спутало все карты. Сумели уйти от поражения – хорошо, но потеря очков – не то, что нас устраивает», – сказал Семак.