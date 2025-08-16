Введите ваш ник на сайте
Семак прокомментировал ничью «Зенита» со «Спартаком»

Сегодня, 19:51
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Хочу поблагодарить болельщиков за то, что создали отличную атмосферу на стадионе. Футболистам было приятно играть. Аншлаг добавляет определенную энергетику, в первую очередь, для хозяев, но всем приятно играть в таких условиях.

По игре: слишком легкие мячи мы пропускаем. Во втором тайме хотели перестроиться, но удаление спутало все карты. Сумели уйти от поражения – хорошо, но потеря очков – не то, что нас устраивает», – сказал Семак.

  • «Зенит» уступал по ходу встречи.
  • Ничью петербуржцам принес гол экс-спартаковца Александра Соболева.
  • «Зенит» идет на 8-м месте РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (6)
Burtaze
1755363267
Соболев какой молодец, не дельфин.. акула.., максименке в ближний вкинул.. и не праздновал.., так.., чутка поскорбел за спартак...
matvei_72
1755363274
Не видел чтобы игроки Зенита ХОТЕЛИ играть и выигрывать!!!Поэтому болельщикам было НЕ ПРИЯТНО смотреть это перекатывание мяча...
Давид59
1755363812
Только что показали повторы по МатчТВ. В моменте с удалением Сантоса судья сразу два раза лопухнулся. Во-первых офсайд был, а во-вторых обычное касаете ноги без наступа. Никак не жёлтая. А затем показали, как Умяров нарисовал на себе пенальти. Там Мантуан вообще играл в мяч.
