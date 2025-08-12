Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Раскрыто итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову после подписания Забарного

Раскрыто итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову после подписания Забарного

Сегодня, 19:40
9

Матвей Сафонов и Илья Забарный не будут вместе играть за «ПСЖ».

В парижском клубе окончательно решили избавиться от вратаря сборной России, чтобы минимизировать имиджевые и политические риски.

«Забарный – один из тех, кого [главный тренер] Луис Энрике очень хотел заполучить. «ПСЖ» сделает все, чтобы он чувствовал себя как дома.

Однако украинцы очень бдительно относятся к спортивной символике с самого начала СВО.

У Забарного будут проблемы в своей стране, если его снимки будут сделаны в соучастии с Сафоновым. «ПСЖ» этого не хочет», – сообщил источник.

В «ПСЖ» признают, что Сафонов провел дебютный сезон на должном уровне, но при этом он так и не стал ключевым игроком.

«Прошлогодние 20 миллионов евро, которые заплатили за его переход, серьезно осложняют поиск покупателей.

Это совершенно непозволительно для вратаря, который в прошлом сезоне был лишь номером 2», – добавил источник.

  • Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах за «ПСЖ».

Еще по теме:
Жена Забарного еще раз оскорбила россиян: «Божечки, как мусор обиделся» 6
Канчельскис: «Если Сафонов покинет «ПСЖ», это будет позор для клуба!» 11
Отец Сафонова сделал заявление о будущем Матвея в «ПСЖ» 1
Источник: «Р-Спорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1755017396
Давай Матюшка назад до дому в Спартак!!!!
Ответить
За что бан ?
1755017865
Беги Мотя из этого "бандерсенжермен" . Беги пока весь не запачкался .
Ответить
Грузчик
1755020439
Правильно ПСЖ решил.
Ответить
BarStep
1755020946
А источник кто?! Не этот ли хрен, из Красавы который :)
Ответить
Cleaner
1755022670
ПСЖ должен заплатить Матвею за весь срок действующего контракта. И отпустить туда, куда Сафонов сам пожелает. Других вариантов для ПСЖ я не вижу.
Ответить
Главные новости
Еще один топ-клуб Европы включился в борьбу за Доннарумму
21:35
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»
21:21
ЦСКА объявил о продаже Роши
21:09
Жена Забарного еще раз оскорбила россиян: «Божечки, как мусор обиделся»
20:58
6
Президент «БроукБойз» раскрыл условия сотрудничества со Смоловым
20:48
Кахигао прояснил свое будущее в «Спартаке»
20:38
1
Кубок России. «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0) и стал единоличным лидером группы
20:29
16
ФотоСмолова презентовали в новом клубе
20:08
Раскрыто итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову после подписания Забарного
19:40
9
Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах
19:30
2
Все новости
Все новости
Раскрыто итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову после подписания Забарного
19:40
9
ФотоЖена Забарного: «Жаль, что нельзя навсегда стереть россиян с планеты»
18:55
28
«ПСЖ» повысил цену на Доннарумму
17:52
2
Канчельскис: «Если Сафонов покинет «ПСЖ», это будет позор для клуба!»
17:05
11
Отец Сафонова сделал заявление о будущем Матвея в «ПСЖ»
15:41
1
Забарный прокомментировал переход в «ПСЖ»
14:28
1
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере Забарного
11:08
12
У «ПСЖ» возникли разногласия с игроком команды из-за его слов о «Золотом мяче»
10:33
1
Сафонов отказался уходить из «ПСЖ»
09:12
9
ВидеоСафонов опубликовал пост на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»
01:11
3
Мостовой оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы
Вчера, 23:23
1
«ПСЖ» подписал контракт с украинским футболистом
Вчера, 22:50
2
«ПСЖ» исключил Доннарумму из заявки
Вчера, 19:50
2
Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ» после продажи Доннаруммы
Вчера, 18:59
1
Ротенберг прокомментировал фото с Доннаруммой
Вчера, 13:21
Украинский новичок «ПСЖ», из-за которого должен уйти Сафонов, прибыл в Париж
10 августа
7
Фото«ПСЖ» купил еще одного конкурента Сафонову за 55 миллионов
9 августа
10
Доннарумма выбрал новый клуб
9 августа
7
Витинья оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
9 августа
Сафонов разозлился на руководство «ПСЖ»
9 августа
19
Кавазашвили – о Сафонове в «ПСЖ»: «К сожалению, он сделал ошибку»
8 августа
14
«ПСЖ» согласовал 55-миллионный трансфер
8 августа
3
ФотоРотенберг выложил фото с Доннаруммой: «Нужен вратарь?»
8 августа
4
Фабрицио Романо анонсировал трансфер, приближающий уход Сафонова из «ПСЖ»
8 августа
9
Назван фаворит на «Золотой мяч» в 2025 году
7 августа
6
Первый тренер Сафонова дал совет вратарю
7 августа
1
«ПСЖ» договорился о подписании нового вратаря за 40 миллионов
7 августа
20
Семин оценил шансы Хвичи выиграть «Золотой мяч-2025»
7 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 