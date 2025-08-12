Раскрыто итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову после подписания Забарного

Матвей Сафонов и Илья Забарный не будут вместе играть за «ПСЖ».

В парижском клубе окончательно решили избавиться от вратаря сборной России, чтобы минимизировать имиджевые и политические риски.

«Забарный – один из тех, кого [главный тренер] Луис Энрике очень хотел заполучить. «ПСЖ» сделает все, чтобы он чувствовал себя как дома.

Однако украинцы очень бдительно относятся к спортивной символике с самого начала СВО.

У Забарного будут проблемы в своей стране, если его снимки будут сделаны в соучастии с Сафоновым. «ПСЖ» этого не хочет», – сообщил источник.

В «ПСЖ» признают, что Сафонов провел дебютный сезон на должном уровне, но при этом он так и не стал ключевым игроком.

«Прошлогодние 20 миллионов евро, которые заплатили за его переход, серьезно осложняют поиск покупателей.

Это совершенно непозволительно для вратаря, который в прошлом сезоне был лишь номером 2», – добавил источник.