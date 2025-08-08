Введите ваш ник на сайте
Президент «Амкала» не исключил приглашение Аршавина

Сегодня, 17:05

Президент «Амкала» Герман Эль Классико допустил, что Андрей Аршавин сыграет за медийный клуб в Пути регионов FONBET Кубка России.

Это может стать ответом на приглашение Федора Смолова в «БроукБойз».

«В этом есть какой-то вайб. Смешно, что Смолов хочет побить рекорд, и пригласить чувака, который не даст этого сделать.

Хороший прикол. Я парочку приколов отсюда выписал, мне нравится», – сказал Герман во время стрима.

  • Смолов в конце мая покинул «Краснодар» и пребывает в статусе свободного агента.
  • У него 156 голов в профессиональной карьере, у Аршавина – 158.
  • Во 2-м раунде Пути регионов «Броуки» сыграют с курским «Авангардом», «Амкал» – с «Калугой».

Источник: Спортс’’
Россия. Кубок Медиафутбол Амкал Аршавин Андрей Герман Эль Классико
