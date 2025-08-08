Президент «Амкала» не исключил приглашение Аршавина

Президент «Амкала» Герман Эль Классико допустил, что Андрей Аршавин сыграет за медийный клуб в Пути регионов FONBET Кубка России.
Это может стать ответом на приглашение Федора Смолова в «БроукБойз».
«В этом есть какой-то вайб. Смешно, что Смолов хочет побить рекорд, и пригласить чувака, который не даст этого сделать.
Хороший прикол. Я парочку приколов отсюда выписал, мне нравится», – сказал Герман во время стрима.
- Смолов в конце мая покинул «Краснодар» и пребывает в статусе свободного агента.
- У него 156 голов в профессиональной карьере, у Аршавина – 158.
- Во 2-м раунде Пути регионов «Броуки» сыграют с курским «Авангардом», «Амкал» – с «Калугой».
Источник: Спортс’’