Президент «Амкала» не исключил приглашение Аршавина

Президент «Амкала» Герман Эль Классико допустил, что Андрей Аршавин сыграет за медийный клуб в Пути регионов FONBET Кубка России.

Это может стать ответом на приглашение Федора Смолова в «БроукБойз».

«В этом есть какой-то вайб. Смешно, что Смолов хочет побить рекорд, и пригласить чувака, который не даст этого сделать.

Хороший прикол. Я парочку приколов отсюда выписал, мне нравится», – сказал Герман во время стрима.