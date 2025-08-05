Быстров высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на информацию об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Формат 5+10 вообще отличный. Я за лимит. В чем минусы? У нас лучше будут относиться к школам, будут вкладывать туда деньги и развивать детско-юношеский футбол. По крайней мере, должны так делать. Нужно не друг у друга воровать игроков, а своих растить, а потом внедрять в состав. Поэтому я за такой лимит.

От лимита только плюсы? Смотря как будут руководить у нас. Если руководители будут перекупать другу у друга футболистов за огромные деньги и ставить в состав тех, кто не заслуживает, значит ничего хорошего не будет. Если делать все грамотно, значит все будет нормально.

Европы нет, чего нам бояться? Самое время развивать свой детско-юношеский футбол и больше вкладывать в него. И естественно меньше вкладывать в легионеров. Зачем они нужны? Пять и так купят на сдачу», – сказал Быстров.