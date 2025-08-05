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  • Быстров высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Быстров высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

5 августа 2025, 19:30
16

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на информацию об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Формат 5+10 вообще отличный. Я за лимит. В чем минусы? У нас лучше будут относиться к школам, будут вкладывать туда деньги и развивать детско-юношеский футбол. По крайней мере, должны так делать. Нужно не друг у друга воровать игроков, а своих растить, а потом внедрять в состав. Поэтому я за такой лимит.

От лимита только плюсы? Смотря как будут руководить у нас. Если руководители будут перекупать другу у друга футболистов за огромные деньги и ставить в состав тех, кто не заслуживает, значит ничего хорошего не будет. Если делать все грамотно, значит все будет нормально.

Европы нет, чего нам бояться? Самое время развивать свой детско-юношеский футбол и больше вкладывать в него. И естественно меньше вкладывать в легионеров. Зачем они нужны? Пять и так купят на сдачу», – сказал Быстров.

  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил, что лимит будет иметь формат «10 иностранцев в заявке – 5 на поле».
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир
Комментарии (16)
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k611
1754411846
Минусы это отсутствие нормальной конкуренции и завышенный ценник и зарплаты российских игроков. Отсутствие стимула расти дальше и играть в более сильных европейских чемпионатах.
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bashnat013
1754412352
Можно и с легионерами только они должны 80процентов от зарплаты отчислять на развитие российского футбола и сделать лимит на бюджет российс ких клубов
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темирхан
1754413514
Вова! ты с головой ДРУЖИШЬ? будут относиться к школам лучше!? БУДУТ ТУДА ДЕНЬГИ ВЛАЖИВАТЬ!? ТЫ О ЧЕМ? Как было колоссальное ВОРОВСТВО, так и останется! и ни кто влаживать ни куда не будет! сколько начиная с 2000 года вложили в школы? наоборот это приведет к еще большему распилу! сколько клубов развалилось с 2000 г!? это делается для того, чтоб тот кто сидит в правительстве и имея агентские конторы или имея доступ через третьи лица туда, ложили в карман еще больше! не более того!
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САДЫЧОК
1754417104
Идиотизм! Будут такие комики с пивным животом играть и Джикии немеренных денег будут стоить.Но самое важное, что упадет уровень игры , футболистов.
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ZAITZEFF2011
1754418753
Пока тренеры и инвесторы команд а также отцы , которые ставят своих детей в состав -не будет у нас порядка и конкуренции.
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NewLife
1754420358
Один дурак пускает патриотические пузыри, другой дурачок одобряет, поплевывая на интересы болельщиков, которые хотят смотреть хороший футбол, а не дешевое фуфло на радость никчемным чиновникам( Долой лимит !
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Каратель помойников
1754454032
Если руководители будут перекупать другу у друга футболистов за огромные деньги и ставить в состав тех, кто не заслуживает, значит ничего хорошего не будет-уовка прям зинуиописал
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boris63
1754471048
И Вовке бывает приходят хорошие мысли.
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