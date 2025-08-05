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  • В Министерстве спорта подтвердили, что ужесточат лимит на легионеров в РПЛ

В Министерстве спорта подтвердили, что ужесточат лимит на легионеров в РПЛ

Вчера, 18:03
56

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточен лимит на иностранных футболистов.

Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

– А лимит на легионеров? Вы правда настаиваете на его ужесточении? Зачем? И на какой срок?

– Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование.

Этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнем – плавно.

Часто слышу как аргумент против лимитов о международных футбольных турнирах. Очень приятные разговоры. Воодушевляют. Как с кем из футбола ни поговоришь – все со всеми за рубежом в контакте, богатое прошлое, великое будущее. Только общение нужно подчинить государственным интересам. Можем помочь собрать великий обоз или великое футбольное посольство – и вперед. В штабы международных федераций. А пока надо давать практику молодым российским игрокам.

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Источник: «Коммерсант»
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (56)
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Челнинец
1754413197
Не только лимит , а зарплаты надо правильно платить, а не давать бешеный контракты что потом офигевшие ходят пешком по полю зная что лимоны капнут на карту, надо составить оклад 100 тыс рублей, и плюс премиальные забил получил деньги, на ноль отстоял получил деньги, выиграли получили деньги, конечно они выходят на поле удалился на 11 минуте или ваще просидел на скамье футбол посмотрел и при деньгах, а так хоть если будут заниматься начнут играть если хотят получать нормальные деньги
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rcry
1754416176
да сделайте уже что-нибудь чтоб наши парни классно играли -
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Спартач80
1754416300
Понятно, опять Зенит будет паспорта раздавать...
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Интерес
1754416677
Давно пора.Только мы знаем, как медленно ползает наша бюрократическая улита...А так-"улита едет, скоро будет".
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rash1959
1754417267
А если оставить легов столько сколько хотят, НО чтобы они были куплены и обслуживались НЕ за бюджетные деньги (области или города), а типа частные и спонсорские деньги. Иначе ожидается массовая раздача паспортов.
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Artemka444
1754419674
Ахахах Я и смотрю в европейских то чемпионатах одни ужесточения лимита
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Artemka444
1754419746
Вы в баскетболе лимит вводите так то!!!
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Стыднюша
1754420011
И когда бы о чем не писали, все одно - срамно за спартаг поганый, ой как стыдно за них, ой как стыдно!!!
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timon2401
1754421210
Ну хотите вы давать практику «молодым» игрокам, так в чем проблема… Делайте команду из одних «паспортистов», ставьте ее на бюджет государства, которая будет основой сборной! И пускай доказывают свою состоятельность в здоровой конкурентной борьбе, играя против легионеров, которых, кстати, клубы покупают не из госбюджета… А то давайте, как сейчас принято, все хорошее изгоним, а свое *** воткнем… Как болельщик «Спартака», насмотрелся на наших дарований…
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vvv123
1754426618
Давно пора!
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