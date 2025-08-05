В Министерстве спорта подтвердили, что ужесточат лимит на легионеров в РПЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточен лимит на иностранных футболистов.

Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

– А лимит на легионеров? Вы правда настаиваете на его ужесточении? Зачем? И на какой срок?

– Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование.

Этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнем – плавно.

Часто слышу как аргумент против лимитов о международных футбольных турнирах. Очень приятные разговоры. Воодушевляют. Как с кем из футбола ни поговоришь – все со всеми за рубежом в контакте, богатое прошлое, великое будущее. Только общение нужно подчинить государственным интересам. Можем помочь собрать великий обоз или великое футбольное посольство – и вперед. В штабы международных федераций. А пока надо давать практику молодым российским игрокам.