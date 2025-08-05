В «Зените» одним словом ответили на информацию о Митровиче

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе к Александару Митровичу.
Ранее сообщалось, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак общался с форвардом «Аль-Хиляля» по видеосвязи на тему возможного перехода в российский клуб.
«Правда, что «Зенит» интересовался Митровичем, а Семак созванивался с ним? Бредятина», – сказал Медведев.
- Митрович провел в прошлом сезоне за «Аль-Хиляль» 36 матчей, в которых забил 28 голов.
- Его рыночная цена – 18 млн евро.
Источник: Metaratings.ru