В «Зените» одним словом ответили на информацию о Митровиче

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе к Александару Митровичу.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак общался с форвардом «Аль-Хиляля» по видеосвязи на тему возможного перехода в российский клуб.

«Правда, что «Зенит» интересовался Митровичем, а Семак созванивался с ним? Бредятина», – сказал Медведев.