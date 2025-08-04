Семак уговаривает лучшего бомбардира сборной Сербии перейти в «Зенит»

«Зенит» продолжает поиск нового нападающего в связи с возможным уходом Матео Кассьерры.

Новая цель петербургского клуба – Александар Митрович из «Аль-Хиляля».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже пообщался с сербом по видеосвязи.