Семак уговаривает лучшего бомбардира сборной Сербии перейти в «Зенит»

«Зенит» продолжает поиск нового нападающего в связи с возможным уходом Матео Кассьерры.
Новая цель петербургского клуба – Александар Митрович из «Аль-Хиляля».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже пообщался с сербом по видеосвязи.
- Рыночная стоимость Митровича – 18 миллионов евро.
- 30-летний форвард в составе «Аль-Хиляля» забил 68 мячей и сделал 15 ассистов в 79 играх.
- Митрович – лучший бомбардир в истории сборной Сербии с 62 голами.
- В Саудовской Аравии ему платят около 20 млн евро в год.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова