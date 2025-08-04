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  • Семак уговаривает лучшего бомбардира сборной Сербии перейти в «Зенит»

Семак уговаривает лучшего бомбардира сборной Сербии перейти в «Зенит»

Вчера, 20:55
11

«Зенит» продолжает поиск нового нападающего в связи с возможным уходом Матео Кассьерры.

Новая цель петербургского клуба – Александар Митрович из «Аль-Хиляля».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже пообщался с сербом по видеосвязи.

  • Рыночная стоимость Митровича – 18 миллионов евро.
  • 30-летний форвард в составе «Аль-Хиляля» забил 68 мячей и сделал 15 ассистов в 79 играх.
  • Митрович – лучший бомбардир в истории сборной Сербии с 62 голами.
  • В Саудовской Аравии ему платят около 20 млн евро в год.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Аль-Хиляль Митрович Александар Семак Сергей
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Комментарии (11)
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FWSPM
1754331100
Газовик может предложить зарплату выше чем арабы?) ну ну ))
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aaaaahhhh
1754331437
сколько еще надо?:))))
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ziborock
1754332316
Когда есть деньги но нет ума то 8 нападающих в команде в самый раз!)))
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BarStep
1754332409
Махнем не глядя и тем более бесплатно на Батракова. Делов-то! :)
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Desma
1754332987
Очередной пьяный бред от Карпа. Не иначе в штопор вошёл.
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Цугундeр
1754333192
Карп знает всё.,)
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Ловкий Бубен
1754334695
К сожалению мячик до него не долетит, потому что мы сейчас отрабатываем распасовку с вратарем, доставки мяча в сторону нападающих пока в тактических схемах нет, он конечно может попробовать его сам отобрать, это вариант
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Ловкий Бубен
1754334952
Наследие Бердыевского антифутбола оставило неизгладимый след в тренерской работе Семака, отвратительная игра Рубина при Бердыеве, стала наследием и тяжёлым грузом на плечах Зенита....
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erybov1965
1754336292
Меняется курс с техничного футбола,на упрощенный с продавливанием мяча или навесами в штрафную.Юбилейный год дает о себе знать - это когда команда,проигрывая в конце матча - "сваливается на навал".Поставлена задача,не выполнение - расстрел.По этому поводу Семака уже спрашивали - хитро лукавя ушел от ответа.
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