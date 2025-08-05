Стало известно, с кем «Зенит» будет конкурировать за покупку Митровича

Нападающий «Аль-Хиляля» Александар Митрович хочет вернуться в Англию, где к нему проявляют интерес несколько клубов. Ранее он выступал в АПЛ и Чемпионшипе за «Фулхэм» и «Ньюкасл».
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак общался с Митровичем по видеосвязи на тему возможного перехода в российский клуб.
Серб хочет покинут Саудовскую Аравию, срок его контракта с «Аль-Хилялем» истекает 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего Митровича в 18 миллионов евро.
- В прошлом сезоне нападающий провел за «Аль-Хиляль» 36 матчей, забил 28 голов, сделал 7 ассистов.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»