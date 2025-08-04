Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги выигранного матча 3-го тура РПЛ против «Сочи».

Казанцы победили дома со счетом 2:1.

Они поднялись на 4-е место в лиге с 7 очками.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Такие соперники очень опасны, у них очень неплохой состав. Мы вышли на игру хорошо заряженные.

В перерыве я сказал, что 35 минут мы совершенно ничего не давали сделать сопернику и контролировали игру, но последние 10 минут первого тайма были не очень хорошие, начало второго тайма тоже.

Когда вернулись к 60‑й минуте в игру, стали более активно играть в отборе, прессинговать. У нас возникали моменты. Забили второй мяч, но это скользкий счет. Один эпизод возле наших ворот закончился голом и привел к нервозности, но в целом победа заслуженная.

Что касается травмы Рожкова, то он не до конца восстановился, это усталость. В течение нескольких дней все увидим. Пока не знаю, что с ним.

Даку провел хороший матч. Второй мяч великолепный. У него были еще моменты, мог и сам реализовать, мог и отдавать. Он провел качественную игру», – сказал Рахимов.