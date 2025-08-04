РПЛ. «Рубин» вернулся в топ-4, победив «Сочи» (2:1) благодаря дублю Даку

«Рубин» набрал три очка в 3-м туре чемпионата России.
Казанцы дома выиграли у «Сочи» со счетом 2:1.
У хозяев поля дубль оформил Мирлинд Даку. На счету Алексея Грицаенко автогол в концовке встречи.
«Рубин» заработал 7 из 9 возможных баллов и расположился в топ-4 РПЛ.
«Сочи» опустился на последнее место в лиге – у них три поражения в трех матчах.
Россия. Премьер-лига. 3 тур
Рубин - Сочи - 2:1 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Даку, 12 (с пенальти); 2:0 - М. Даку, 78; 2:1 - А. Грицаенко, 87 (в свои ворота).
Источник: «Бомбардир»