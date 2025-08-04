РПЛ. «Рубин» вернулся в топ-4, победив «Сочи» (2:1) благодаря дублю Даку

«Рубин» набрал три очка в 3-м туре чемпионата России.

Казанцы дома выиграли у «Сочи» со счетом 2:1.

У хозяев поля дубль оформил Мирлинд Даку. На счету Алексея Грицаенко автогол в концовке встречи.

«Рубин» заработал 7 из 9 возможных баллов и расположился в топ-4 РПЛ.

«Сочи» опустился на последнее место в лиге – у них три поражения в трех матчах.