Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф отборочного этапа Лиги Европы-2025/26.
- «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) / «Хамрун» (Мальта) – «Пафос» (Кипр) / «Динамо К» (Украина)
- «Шкендия» (Албания) / «Карабах» (Азербайджан) – «Лудогорец» (Болгария) / «Ференцварош» (Венгрия)
- «Кайрат» (Казахстан) / «Слован» (Словакия) – «Янг Бойз» (Швейцария)
- «Мальме» (Швеция) / «Копенгаген» (Дания) – «Сигма» (Чехия)
- «Шахтер» (Украина) / «Панатинаикос» (Греция) – «Самсунспор» (Турция)
- «Абердин» (Шотландия) – «ФКСБ» (Румыния) / «Дрита» (Косово)
- «Лех» (Польша) / «Црвена Звезда» (Сербия) – «Генк» (Бельгия)
- «Мидтъюлланд» (Дания) / «Фредрикстад» (Норвегия) – «РФШ» (Латвия) / КуПС (Финляндия)
- «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Ноа» (Армения) – «Брага» (Португалия) / «ЧФР Клуж» (Румыния)
- «Зриньски» (Босния) / «Брейдаблик» (Исландия) – «Утрехт» (Нидерланды) / «Серветт» (Швейцария)
- «Хекен» (Швеция) / «Бранн» (Норвегия) – «Легия» (Польша) / АЕК (Кипр)
- «Риека» (Хорватия) / «Шелбурн» (Ирландия) – ПАОК (Греция) / «Вольфсберг» (Австрия)
Первые матчи плей-офф пройдут 21 августа, ответные – 28 августа.
Источник: сайт УЕФА