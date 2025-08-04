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Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Вчера, 16:32

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф отборочного этапа Лиги Европы-2025/26.

Первые матчи плей-офф пройдут 21 августа, ответные – 28 августа.

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Источник: сайт УЕФА
Лига Европы
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