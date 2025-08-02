Мостовой: «В Бразилии 50 человек стоят и ждут, чтобы их купили в «Зенит»

Александр Мостовой прокомментировал интерес «Аль-Насра» к вингеру «Зенита» Луису Энрике.
- Сообщалось, что за игрока могут предложить 70 миллионов евро.
- Полгода назад «Зенит» выкупил Энрике у «Ботафого» за 33 млн евро.
- В активе бразильца 2 гола и 4 ассиста в 15 матчах.
«Стоит ли «Зениту» продавать Луиса Энрике в Саудовскую Аравию? Если дадут 70 миллионов, то конечно стоит! Его купили за 30 и продадут за 70.
Там в Бразилии 50 человек стоят так же и хотят приехать в Зенит (смеeтся). Таких же.
Луиса Энрике никто не знал до попадания в «Зенит». Где он играл-то вообще? А сюда приехал – и он в порядке», – сказал Мостовой.
Источник: Metaratings