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  • Мостовой: «В Бразилии 50 человек стоят и ждут, чтобы их купили в «Зенит»

Мостовой: «В Бразилии 50 человек стоят и ждут, чтобы их купили в «Зенит»

2 августа 2025, 10:53
5

Александр Мостовой прокомментировал интерес «Аль-Насра» к вингеру «Зенита» Луису Энрике.

  • Сообщалось, что за игрока могут предложить 70 миллионов евро.
  • Полгода назад «Зенит» выкупил Энрике у «Ботафого» за 33 млн евро.
  • В активе бразильца 2 гола и 4 ассиста в 15 матчах.

«Стоит ли «Зениту» продавать Луиса Энрике в Саудовскую Аравию? Если дадут 70 миллионов, то конечно стоит! Его купили за 30 и продадут за 70.

Там в Бразилии 50 человек стоят так же и хотят приехать в Зенит (смеeтся). Таких же.

Луиса Энрике никто не знал до попадания в «Зенит». Где он играл-то вообще? А сюда приехал – и он в порядке», – сказал Мостовой.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Аль-Наср Энрике Луис Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Plyash
1754122446
Ни в коем случае нельзя продавать Энрике , "деньги это тлен - сегодня их горка , завтра ниже колен ". Даже сразу и не вспомнишь , сколько Луис вытащил игр , выходя на поле . Да он для команды палочка - выручалочка . Хреновый ты будешь коуч , Мостовой , иди на рынок овощами торговать .
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Дубина
1754123625
Там в Бразилии 50 человек стоят так же и хотят приехать в Зенит (смеeтся). Таких же. ФФФся страна смеется с блохастых!!! Реально многие цыгане хотят в аля-бзянит за деньгой((( ЗПРФ!!!!
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Красногвардейчик
1754131285
Да ты что, Саша!!! Очередь стоит по тому, что каждый бразилец с рожденья мечтает играть за Зенит, это по опросу медведевского ВЦИОМа))) и деньги тут не причём!!!! главное титулы чемпиона РПЛища!!!))
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CSKA winner
1754136655
Санка Мостовой ночует под воротами базы в Тарасовке Всё надеется , что тренером возьмут .
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