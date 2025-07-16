Стало известно, кто порекомендовал «Истанбулу» купить у ЦСКА Файзуллаева

Инсайдер Иван Карпов раскрыл детали скорого трансфера Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА в «Истанбул».

«Файзуллаева в «Башакшехир» порекомендовали скауты Сity Football Group: трансфер Аббоса из ЦСКА – это следствие вхождения клуба в состав холдинга шейха Мансура (вице-президента ОАЭ). Именно его специалисты порекомендовали «Истанбулу» подписать футболиста сборной Узбекистана.

Аргументы (помимо скиллов Файзуллаева и его высокого потенциала) – истекающий в 2026 году контракт с ЦСКА, трудности с получением «армейцами» денег из Европы, реальность проведения платежей через банковскую систему Турции и России, близость узбекской и турецкой культуры», – написал источник.