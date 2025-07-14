Радимов назвал незаменимого игрока «Зенита»: «Был куплен на сдачу»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре Густаво Мантуана.

Петербуржцы сегодня разгромили со счетом 7:1 «Войводину» в товарищеском матче. Бразилец забил один гол.

«Это пример того, что ты сам делаешь себя. Мантуан, по большому счету, был куплен на сдачу, то есть вдобавок к кому‑то. Он был сначала в аренде. Потом сделал себе имя, в итоге с ним продлили контракт на три или четыре года, и сейчас он просто незаменим в этой команде, показывает футбол высочайшего класса, чтобы играть в старте», – сказал Радимов.