В «Динамо» прокомментировали санкции против Карраскаля

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о наказании Хорхе Карраскаля.
- Полузащитник вовремя не вернулся в Москву после отпуска.
- Сообщалось, что у него есть договоренность с «Фламенго».
– Карраскаль приехал с опозданием. Появилась информация, что клуб оштрафовал его на 10 миллионов рублей. Правда ли это?
– Это правда, что Карраскаль приехал. Также правда, что он опоздал. Информация о том, что Хорхе будет оштрафован, – тоже правда.
Что касается цифр, я не могу это обсуждать. Это конфиденциальная информация.
- Рыночная стоимость Карраскаля – 7 миллионов евро.
- Колумбиец в «Динамо» с августа 2023 года.
- Его статистика: 64 матча, 9 голов, 12 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»