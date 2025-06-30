В «Динамо» прокомментировали санкции против Карраскаля

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о наказании Хорхе Карраскаля.

Полузащитник вовремя не вернулся в Москву после отпуска.

Сообщалось, что у него есть договоренность с «Фламенго».

– Карраскаль приехал с опозданием. Появилась информация, что клуб оштрафовал его на 10 миллионов рублей. Правда ли это?

– Это правда, что Карраскаль приехал. Также правда, что он опоздал. Информация о том, что Хорхе будет оштрафован, – тоже правда.

Что касается цифр, я не могу это обсуждать. Это конфиденциальная информация.