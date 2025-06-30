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  • Стало известно, на какую сумму «Динамо» оштрафовало Карраскаля

Стало известно, на какую сумму «Динамо» оштрафовало Карраскаля

30 июня 2025, 10:15
4

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль наказан за опоздание из отпуска.

«Карраскаль будет оштрафован на месячную зарплату. Если бы он вернулся на два дня позже, то был бы оштрафован на еще одну.

Сбор бело-голубых начался еще 16 июня. Для всех, кроме Карраскаля, который решил задержаться у себя на родине еще на пару недель, сославшись на усталость после сезона и матчей сборной Колумбии.

В итоге руководство московского клуба решило оштрафовать 27-летнего игрока на всю июньскую зарплату. Для понимания: это примерно 10 миллионов рублей. Ранее факт штрафа подтвердил гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров.

При этом перед Карраскалем стоял выбор: если бы он по какой-то причине не прилетел бы до конца июня, то его могли бы оштрафовать и на июльскую. Колумбиец логично решил, что еще 10 лямов за лишнюю неделю отдыха – это слишком даже для него, и сделал все, чтобы успеть вернуться до конца месяца», – написал источник.

  • Рыночная стоимость Карраскаля – 7 миллионов евро.
  • Колумбиец в «Динамо» с августа 2023 года.
  • Его статистика: 64 матча, 9 голов, 12 ассистов.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Динамо Карраскаль Хорхе
Комментарии (4)
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aldo conte
1751270345
Он вам отомстит - привезёт пару пеналей и разок срежет мяч в свои ворота. Воспитатели хреновы. Не учитываете, что он играл за сборную и ему нужно время на дорогу. А как насчет условного наказания? Если он не будет попадать в основу, и платите ему соответственно. А если он в полном порядке, зачем на его примере других пугать. Дифференцированный подход нужен, а не показные репрессии.
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acor94
1751270661
Сомнительно, если учесть то что последний матч он сыграл 11 июня...
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FanatSerj
1751281188
Старая добрая бразильская традиция ))) Ну хоть не как в прошлом году с Битело.
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neim
1751293562
При таком отношении к своему клубу, надо просто избавляться от подобных личностей. Не зря его кони сплавили, ненадежный и "скользкий" тип. Ладно бы еще был семи пядей во лбу, а так ...
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