Стало известно, на какую сумму «Динамо» оштрафовало Карраскаля

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль наказан за опоздание из отпуска.

«Карраскаль будет оштрафован на месячную зарплату. Если бы он вернулся на два дня позже, то был бы оштрафован на еще одну.

Сбор бело-голубых начался еще 16 июня. Для всех, кроме Карраскаля, который решил задержаться у себя на родине еще на пару недель, сославшись на усталость после сезона и матчей сборной Колумбии.

В итоге руководство московского клуба решило оштрафовать 27-летнего игрока на всю июньскую зарплату. Для понимания: это примерно 10 миллионов рублей. Ранее факт штрафа подтвердил гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров.

При этом перед Карраскалем стоял выбор: если бы он по какой-то причине не прилетел бы до конца июня, то его могли бы оштрафовать и на июльскую. Колумбиец логично решил, что еще 10 лямов за лишнюю неделю отдыха – это слишком даже для него, и сделал все, чтобы успеть вернуться до конца месяца», – написал источник.