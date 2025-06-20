Губерниев – об экстрадиции Промеса: «Пусть посидит – умнее будет»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.

– Насколько все происходящее справедливо?

– В смысле? Он там то бил кого-то, то с наркотиками был связан. Пусть посидит – умнее будет. Мне, конечно, жаль его чисто по-человечески. Промес совершил ошибку. Сейчас вину загладит и вернется на свободу с чистой совестью.

Всем, кто отрицал обвинения и не верил в них, хочу передать привет. Спасибо им большое и долгого здоровья.