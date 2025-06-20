Губерниев – об экстрадиции Промеса: «Пусть посидит – умнее будет»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.
– Насколько все происходящее справедливо?
– В смысле? Он там то бил кого-то, то с наркотиками был связан. Пусть посидит – умнее будет. Мне, конечно, жаль его чисто по-человечески. Промес совершил ошибку. Сейчас вину загладит и вернется на свободу с чистой совестью.
Всем, кто отрицал обвинения и не верил в них, хочу передать привет. Спасибо им большое и долгого здоровья.
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Квинси выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну.
Источник: Sport24