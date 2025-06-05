Карпин сделал заявление о матче Россия – Аргентина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о проведении товарищеской встречи с Аргентиной.
- Сообщалось, что действующие чемпионы мира согласились на матч в «Лужниках».
- Он может состояться в период с 10 по 18 ноября 2025 года.
- В РФС отрицают наличие такой договоренности.
– Сборная Аргентины может приехать в Россию. Правда?
– Насколько я отслеживаю, Максим Львович Митрофанов это опроверг. Не следите? Нет никаких договоренностей. Возможно, да, но не факт.
Источник: «Матч ТВ»