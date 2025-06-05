Аргентина согласилась сыграть в России – известны стадион и стоимость будущего матча

РФС практически договорился с Аргентиной о товарищеском матче в ноябре.
«Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной в ноябре в «Лужниках» – это предварительная договорeнность между странами.
Товарищеский матч может состояться в период с 10 по 18 ноября 2025 года, на эти даты руководство спорткомплекса уже запретило брать другие мероприятия и концерты. Ранее в РФС рассказали, что цена вопроса составит около 5 миллионов евро.
Но, вероятно, прямо звeзд-звeзд ждать не стоит. Лионель Месси, Пауло Дибала, Лисандро Мартинес и другие именитые футболисты могут не приехать в Россию из-за контрактов с западными спонсорами», – написал источник.
- Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.
- Последний раз команды встречались в 2018 году – тоже в «Лужниках».
- Аргентинцы – действующие чемпионы мира.
Источник: телеграм-канал SHOT