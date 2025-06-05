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  • Аргентина согласилась сыграть в России – известны стадион и стоимость будущего матча

Аргентина согласилась сыграть в России – известны стадион и стоимость будущего матча

Вчера, 14:47
24

РФС практически договорился с Аргентиной о товарищеском матче в ноябре.

«Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной в ноябре в «Лужниках» – это предварительная договорeнность между странами.

Товарищеский матч может состояться в период с 10 по 18 ноября 2025 года, на эти даты руководство спорткомплекса уже запретило брать другие мероприятия и концерты. Ранее в РФС рассказали, что цена вопроса составит около 5 миллионов евро.

Но, вероятно, прямо звeзд-звeзд ждать не стоит. Лионель Месси, Пауло Дибала, Лисандро Мартинес и другие именитые футболисты могут не приехать в Россию из-за контрактов с западными спонсорами», – написал источник.

  • Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.
  • Последний раз команды встречались в 2018 году – тоже в «Лужниках».
  • Аргентинцы – действующие чемпионы мира.

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Источник: телеграм-канал SHOT
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Россия Аргентина
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Комментарии (24)
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Garrincha58
1749124873
А зачем этот матч и трата непонятная? Мы же ещё не сыграли со сборными Монтсеррата, Белиза, Барбадоса и Аруба
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Красногорск_Фан
1749124990
Хм. Надо еще докупить сборную Ямайки и устроить им товарняк в Луже. И так чтобы Чайф на разогреве. Билеты по любой цене купят все )))))
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FWSPM
1749125724
там и без месси с мартинесом конец валериным рекордам гарантирован
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biber.ru
1749126073
Эх, закончится беспроигрышная серия...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1749130317
Третий состав пришлют за такие деньги. А говорят в стране проблемы с бюджетом,медицину,образование и науку режут расходы.А тут на показуху 5млн евро готовы отдать
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bratskij
1749132435
Выиграем, спецом в ноябре решили играть, чтобы аргентинцы замерзли.
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FFR
1749132666
Стоимость будущего матча??? Они, что в карты, покер будут играть за деньги? )))
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Тинез Розоп
1749139415
Пир во время чумы…
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Mladiс
1749142370
Аргентина нас и 3 им составом разнесет)))
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кайрос
1749142861
Ситуация ----Какая боль, какая боль, Аргентина -Россия 5-0 ---неумолимо приближается. А Ямайке в тот раз повезло.Они за это 5 миллионов евро не платили, как Россия. Гы гы
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