Аргентина согласилась сыграть в России – известны стадион и стоимость будущего матча

РФС практически договорился с Аргентиной о товарищеском матче в ноябре.

«Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной в ноябре в «Лужниках» – это предварительная договорeнность между странами.

Товарищеский матч может состояться в период с 10 по 18 ноября 2025 года, на эти даты руководство спорткомплекса уже запретило брать другие мероприятия и концерты. Ранее в РФС рассказали, что цена вопроса составит около 5 миллионов евро.

Но, вероятно, прямо звeзд-звeзд ждать не стоит. Лионель Месси, Пауло Дибала, Лисандро Мартинес и другие именитые футболисты могут не приехать в Россию из-за контрактов с западными спонсорами», – написал источник.