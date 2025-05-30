Сафонов и Хвича – в заявке «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов

Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с Луисом Энрике определился с составом на финальный матч ЛЧ.

В заявку вошли два экс-игрока РПЛ – вратарь Матвей Сафонов и вингер Хвича Кварацхелия.

Соперник парижан по финалу Лиги чемпионов – «Интер».

Игра пройдет в субботу, 31 мая, в 22:00 мск.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Матвей Сафонов, Арнау Тенас;

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Люка Эрнандес, Нуну Мендеш, Вильям Пачо;

Полузащитники: Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Витинья, Ли Кан Ин, Преснель Кимпембе, Санни Меюлю, Брэдли Барколя, Варрен Заир-Эмери, Лукас Бералдо, Жоау Невеш;

Нападающие: Гонсалу Рамуш, Ибраим Мбайе.