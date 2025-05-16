В «Крыльях Советов» высмеяли новость о нечестной игре с «Пари НН»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян отреагировал на подозрения по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Пари НН».

Нижегородцы одержали разгромную победу со счетом 5:2.

Несколько футболистов «Крыльев» были заподозрены в нечестной игре.

Руководство Самарской области якобы хочет проверить на детекторе лжи Сергея Песьякова, Романа Евгеньева и Илью Гапонова.

«Детектор лжи, сдача анализов на допинг, сеансы с терапевтами и встречи с экстрасенсами, проверка совместимости гороскопов и, конечно, расклады таро – каждый выбирает свой путь и чему верить», – написал Тер-Абрамян в своем телеграм-канале.