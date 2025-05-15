Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поддержал Сергея Семака. Он считает, что специалист должен продолжить работу в «Зените».

«Отрицательно отношусь к любым разговорам про отставку Семака. Клуб уже семь лет выступает на высочайшем уровне. Это выдающееся достижение команды и Сергея Богдановича. Те, кто говорит про отставку Семака, – завистники или провокаторы.

Хочу пожелать Сергею Богдановичу удачи. Он на правильном пути. Мне кажется, что после стольких лет успешной работы в «Зените» уволить себя может только сам Семак. Все, что пишут и говорят, – это лишь мнение. А истина – достижения и результаты, то, что есть у Семака», – сказал Газзаев.