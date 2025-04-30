Лига чемпионов. «Барселона» в первом полуфинале сыграла вничью с «Интером» – 3:3

«Барселона» и «Интер» не определили победителя в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Итоговый счет – 3:3. Миланцы вели сначала 2:0, затем 3:2, но не смогли удержать преимущество.
Дензел Дюмфрис оформил 2+1. Каталонцы ушли от поражения благодаря автоголу вратаря.
Ответная встреча состоится 6 мая в Италии.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
Барселона (Испания) – Интер (Италия) – 3:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Тюрам, 1; 0:2 – Дюмфрис, 21; 1:2 – Ямаль, 24; 2:2 – Торрес, 38; 2:3 – Дюмфрис, 64; 3:3 – Зоммер (в свои ворота), 65.
Источник: «Бомбардир»