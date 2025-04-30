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  • Лига чемпионов. «Барселона» в первом полуфинале сыграла вничью с «Интером» – 3:3

Лига чемпионов. «Барселона» в первом полуфинале сыграла вничью с «Интером» – 3:3

30 апреля 2025, 23:53
28

«Барселона» и «Интер» не определили победителя в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Итоговый счет – 3:3. Миланцы вели сначала 2:0, затем 3:2, но не смогли удержать преимущество.

Дензел Дюмфрис оформил 2+1. Каталонцы ушли от поражения благодаря автоголу вратаря.

Ответная встреча состоится 6 мая в Италии.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Барселона (Испания) – Интер (Италия) – 3:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Тюрам, 1; 0:2 – Дюмфрис, 21; 1:2 – Ямаль, 24; 2:2 – Торрес, 38; 2:3 – Дюмфрис, 64; 3:3 – Зоммер (в свои ворота), 65.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Комментарии (28)
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FWSPM
1746046514
после нашей лиги колхоза смотреть футбол такого уровня одно удовольствие
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vadim selchukov
1746046558
Супер матч!
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САНЁК17
1746046652
Это называется Барса спаслась, не знаю не знаю, как то очень тяжело будет ответка для каталонцев
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Alex Atuan
1746046666
Я думал что на Матч ТВ комментаторы идиоты, но этот с ОККО переплюнул почти их всех (кроме Черданцева пожалуй, того переплюнуть никому не под силу) по уровню дебилизма и бреда. Что касается самого матча то это просто какой то пир для глаз! Невероятное эстетичное удовольствие!
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Spartak_forv@
1746046755
Крутой матч!Яркая в атаке барса,но не с яркой игрой в обороне.И брутальный Интер,кинжальный в своих выходах из обороны
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Пингвины Антарктиды/Толян
1746046917
Ну и матч, интрига закрутилась до предела
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Вжыхъ
1746048032
Интер чот разошёлся, три штуки за игру они как-то давно не забивали;) Надеюсь, ответный матч будет не менее зрелищным!
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ScarlettOgusania
1746052364
после нашей РПЛ смотреть матчи ЛЧ в удовольствие, никаких тебе автобусов в защите, отличная игра нападения с красивыми ударами, Барса-Интер супер-матч! кажется, Барса в финал не пройдёт, но Ямаль и Рафинья великолепны... скоро оренбург с факелом сразятся, глаза гореть будут!)))
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746053118
Барса конечно уставшая,столько игр...Да ещё только только отыграла 120мин с Реалом. Хотя по ударам и владению мяча на голову выше Интера были,но защита подкачала как то.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746053345
Интер похоже на ЛЧ все поставил,так как с кубка Италии вылетел,да и в чемпе его возят менее именитые,чем Барса. Барса только после игры с Реалом,начало провалили.Посмотрим,надеюсь к ответному матчу отдохнут побольше,да и Лева будет уже в строю
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