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Тимощук высказался о шансах «Зенита» догнать «Краснодар»

30 апреля 2025, 20:59
14

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

  • В 26-м туре «Краснодар» вырвал победу над «Динамо Мх» (3:2), а «Зенит» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).
  • Петербуржцы отстали от лидера на 4 очка.
  • «Краснодару» осталось сыграть в РПЛ с «Рубином», ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».
  • У «Зенита» будут матчи с «Пари НН», «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

«Сейчас отставание за четыре тура до конца в четыре очка, выглядит не катастрофически, но не оптимистично. Но мы, как команда, как коллектив, который достигал последние шесть чемпионств, верим в то, что шанс есть.

И мы верим до конца. Теоретически и математически возможно побороться за столь долгожданный и нужный титул для нашей команды. Поэтому мы рук не опускаем и работаем.

Естественно, будем ждать осечки соперника, потому что на данном этапе не все уже зависит от нас. Мы должны в оставшихся матчах набрать максимум очков из возможного и верить в наш успех», – сказал Тимощук.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Тимощук Анатолий
Комментарии (14)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1746038074
Так как чернодар возьмёт семь очков, то ФКГазпромФламенго провалил юбилейный сезон, это очевидно
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