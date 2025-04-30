Тимощук высказался о шансах «Зенита» догнать «Краснодар»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

В 26-м туре «Краснодар» вырвал победу над «Динамо Мх» (3:2), а «Зенит» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Петербуржцы отстали от лидера на 4 очка.

«Краснодару» осталось сыграть в РПЛ с «Рубином», ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».

У «Зенита» будут матчи с «Пари НН», «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

«Сейчас отставание за четыре тура до конца в четыре очка, выглядит не катастрофически, но не оптимистично. Но мы, как команда, как коллектив, который достигал последние шесть чемпионств, верим в то, что шанс есть.

И мы верим до конца. Теоретически и математически возможно побороться за столь долгожданный и нужный титул для нашей команды. Поэтому мы рук не опускаем и работаем.

Естественно, будем ждать осечки соперника, потому что на данном этапе не все уже зависит от нас. Мы должны в оставшихся матчах набрать максимум очков из возможного и верить в наш успех», – сказал Тимощук.