Гвардиола отреагировал на чемпионство «Ливерпуля в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «Ливерпуля» в АПЛ.

Команда Арне Слота в воскресенье разгромила «Тоттенхэм» (5:1) и выиграла чемпионат Англии за четыре тура до конца сезона.

«От себя лично и от лица всего клуба хочу поздравить «Ливерпуль» с победой в АПЛ. Она заслуженная, никаких сомнений. Потрясающая команда. Она будет сохранять титул в течение года, и я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем выступить лучше и побороться за победу до конца сезона – чего не произошло в этом.

Мои поздравления «Ливерпулю», – сказал Гвардиола.