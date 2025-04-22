Канчельскис назвал жуликами и негодяями руководителей клуба РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Химок».

Игроки подмосковного клуба устраивали бойкот из-за долгов по зарплате.

Они вернулись к тренировкам только после вмешательства президента РПЛ Александра Алаева.

«Чем вообще думают владельцы «Химок», как им не стыдно не платить зарплату игрокам уже столько месяцев? Ребята в команде молодцы, в такой ситуации продолжают достойно играть. Я восхищаюсь футболистами «Химок».

Клубом руководят негодяи, которые не платят деньги. Надо отчитывать жуликов из руководства клубов на КДК», – сказал Канчельскис.