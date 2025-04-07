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Личка высказался о возможной отставке из «Динамо»

7 апреля 2025, 00:45
6

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос об отставке.

– Насколько есть доверие к вам от клуба и футболистов? Есть слухи о вашем уходе.

– Работа тренера – постоянно сидеть «на сковороде». Я не обращаю внимание, делаю свою работу. Если после сезона клуб захочет поменять тренера, мы пожмем руки и пойдем дальше каждый своей дорогой.

Тяжело после того, как проиграли «Локомотиву» и ЦСКА. Нужно забивать голы. Да, проиграли вторую игру на выезде подряд, не хватает очков, но команда играет и показывает хороший уровень. Но тебя всегда будут помнить за результат. Если мы закончим на 4–5‑м месте и мне скажут уйти, значит таким будет решение клуба. Я стараюсь влиять на игру, команду, результаты. Однако бывает такое, что игра хорошая, но ты проигрываешь.

Нужно идти дальше, работать и не смотреть на негативные вещи. Что будет в мае – будет решаться там, наверху (у руководства). У меня хорошая работа, я сплю спокойно. Не надо грустить и быть негативным, не надо быть жертвой.

  • Личка в «Динамо» с 2023 года.
  • Перед ним стоит задача финишировать в топ-3 РПЛ либо взять Фонбет Кубок России.
  • Сейчас «Динамо» на 5-м месте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо Личка Марцел
Комментарии (6)
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wasytinka
1743976300
Ставки на спорт для серьезных мужиков. Дети и школьники – мимо. В яндексе набираем «бриллиантовый прогноз». Матч ТВ о них показывал. Работают с 2013 года. Гарантии.
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ySS
1743976958
Личка достоин уважения.
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IVANRUS777
1744000823
Травма Тюкавина сильно ударила по игре Динамо. Он в таких играх мог зарешать. Да и защита играет сквозь рукава. Бальбуена капитан и так говёно играет в последних матчах.
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subbotaspartak
1744013445
Спи дальше...
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zigbert
1744033936
Все вопросы по отставке тренера должны решаться по окончании сезона, тем более когда в чемпионате осталось играть 7 туров.
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