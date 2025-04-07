Личка высказался о возможной отставке из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос об отставке.

– Насколько есть доверие к вам от клуба и футболистов? Есть слухи о вашем уходе.

– Работа тренера – постоянно сидеть «на сковороде». Я не обращаю внимание, делаю свою работу. Если после сезона клуб захочет поменять тренера, мы пожмем руки и пойдем дальше каждый своей дорогой.

Тяжело после того, как проиграли «Локомотиву» и ЦСКА. Нужно забивать голы. Да, проиграли вторую игру на выезде подряд, не хватает очков, но команда играет и показывает хороший уровень. Но тебя всегда будут помнить за результат. Если мы закончим на 4–5‑м месте и мне скажут уйти, значит таким будет решение клуба. Я стараюсь влиять на игру, команду, результаты. Однако бывает такое, что игра хорошая, но ты проигрываешь.

Нужно идти дальше, работать и не смотреть на негативные вещи. Что будет в мае – будет решаться там, наверху (у руководства). У меня хорошая работа, я сплю спокойно. Не надо грустить и быть негативным, не надо быть жертвой.