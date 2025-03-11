Тюкавин рассказал о моральном состоянии после разрыва крестов

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил, как он себя чувствует после перенесенной операции в связи с серьезной травмой колена.

– Как самочувствие после перелета?

– Нормально, долго, чуть устал.

– Как прошла операция?

– Проснулся, поехал, отвезли в операционную, усыпили. Потом проснулся – нога зашита.

– Как морально?

– Пока нормально, но еще прошло мало времени, особо не понимаю. Дальше посмотрим.

– Какой спектр эмоций ощутили за эти дни?

– Пока не понимаю, что произошло. Но непривычно было смотреть первую игру своих против Махачкалы по телефону, что меня нет на поле. Придется привыкать.

– Пересматривал ли момент с Осипенко? Когда почувствовал, что это кресты?

– Не знаю, оступился, может, еще что. Думаю, что повлияло, что меня за майку потянул. Много факторов. Я не собираюсь анализировать. Как‑то произошло. Было и было.