Тюкавин рассказал о моральном состоянии после разрыва крестов

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил, как он себя чувствует после перенесенной операции в связи с серьезной травмой колена.
– Как самочувствие после перелета?
– Нормально, долго, чуть устал.
– Как прошла операция?
– Проснулся, поехал, отвезли в операционную, усыпили. Потом проснулся – нога зашита.
– Как морально?
– Пока нормально, но еще прошло мало времени, особо не понимаю. Дальше посмотрим.
– Какой спектр эмоций ощутили за эти дни?
– Пока не понимаю, что произошло. Но непривычно было смотреть первую игру своих против Махачкалы по телефону, что меня нет на поле. Придется привыкать.
– Пересматривал ли момент с Осипенко? Когда почувствовал, что это кресты?
– Не знаю, оступился, может, еще что. Думаю, что повлияло, что меня за майку потянул. Много факторов. Я не собираюсь анализировать. Как‑то произошло. Было и было.
- Форвард пропустит не менее шести месяцев.
- Он травмировался 2 марта в матче с «Ростовом» (1:1).
- У Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.