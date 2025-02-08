Реакция Шалимова на самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

Игорь Шалимов высказался о переходе нападающего Ливая Гарсии в «Спартак».

Московский клуб купил форварда у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 млн евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Откуда он? Тринидад и Тогбаго? Я был там. Вот, что могу сказать. На футболиста вроде похож.

Он приехал на лавку под Угальде? Сейчас будут разбираться. Наверное, вместо Бонгонды будет. Не думаю, что вместо Угальде начнут его ставить», – заявил Шалимов.