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  • Реакция Шалимова на самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

Реакция Шалимова на самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

8 февраля 2025, 08:45
11

Игорь Шалимов высказался о переходе нападающего Ливая Гарсии в «Спартак».

  • Московский клуб купил форварда у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 млн евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Откуда он? Тринидад и Тогбаго? Я был там. Вот, что могу сказать. На футболиста вроде похож.

Он приехал на лавку под Угальде? Сейчас будут разбираться. Наверное, вместо Бонгонды будет. Не думаю, что вместо Угальде начнут его ставить», – заявил Шалимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай Шалимов Игорь
Комментарии (11)
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WILDLING_HRUNDEL
1738994849
Ахахах ) ну Шалимов Красава сказанул) на футболиста вроде похож но видно что хлам неликвид)
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САДЫЧОК
1739000202
Статистика хорошая у него . Забьет в каждом втором матче и всякая шелупень Шалимовы Ловчевы Пономаревы начнут хвалить.
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FCSpartakM
1739003672
Я тоже думаю, что игрок на фланг в первую очередь, это его профильная позиция. Просто в Греции поставили играть ЦФ
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andr45
1739011908
А вот Луис Энрике Андре Роза да Силва похож на скромного мальчика)
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