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Жена Ари уличила мужа во лжи

14 января 2025, 15:15
6

Наталья Грызлова, супруга спортивного директора «Торпедо» Ари, опровергла, что ее дочь ударили в магазине.

Ранее об ударе девочки рассказал сам Ари.

«Никто никого не ударил! Было хамское общение продавца! И люди в очереди ругались!

Что вполне нормально в наших магазинчиках, не так ли? И не нормально для воспитанных людей», – отреагировала Грызлова.

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига Торпедо Ари
Комментарии (6)
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...уефан
1736857421
...дневальный! Гони эту бабу из расположения! Чего она тут третьи сутки шарится!? Родственница твоя?...
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subbotaspartak
1736857527
Какая бессовестная клевета на ангелов за кассами и херувимов в очередях...
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Красногвардейчик
1736862559
Что делает эта спортивная новость, на нашем сайте знакомств)))
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Тинез Розоп
1736865721
Ари ,лицом магазина Дикси хочет...
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Spartak_forv@
1736866722
У жены была версия,что дочери нахамили. У этого, что ударили Три куртки замшевых,три магнитофона,портсигар,тоже три
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Benifacto
1736877300
она всего лишь хотела шоколадку для водителя!
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