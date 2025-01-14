Жена Ари уличила мужа во лжи

Наталья Грызлова, супруга спортивного директора «Торпедо» Ари, опровергла, что ее дочь ударили в магазине.

Ранее об ударе девочки рассказал сам Ари.

«Никто никого не ударил! Было хамское общение продавца! И люди в очереди ругались!

Что вполне нормально в наших магазинчиках, не так ли? И не нормально для воспитанных людей», – отреагировала Грызлова.