Жена Ари уличила мужа во лжи

Наталья Грызлова, супруга спортивного директора «Торпедо» Ари, опровергла, что ее дочь ударили в магазине.
Ранее об ударе девочки рассказал сам Ари.
«Никто никого не ударил! Было хамское общение продавца! И люди в очереди ругались!
Что вполне нормально в наших магазинчиках, не так ли? И не нормально для воспитанных людей», – отреагировала Грызлова.
- Ари выступал в России с 2010 по 2021 год за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
- В 2018-м провел 2 матча за сборную России.
- 3 декабря 2024 года бразильца назначили спортивным директором «Торпедо».
Источник: Sport24