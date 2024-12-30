Юран назвал свою главную новогоднюю традицию: «Без этого Новый год не Новый год»

Тренер Сергей Юран рассказал о своей новогодней традиции.
«Новый год – самый любимый праздник, который ассоциируются с детством.
Мы уехали из Москвы в Приэльбрусье, чтобы активно провести праздники: кататься на лыжах с семьей. Буду встречать Новый год в кругу близких.
Моя главная традиция – обязательно 31 декабря посмотреть фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» Если не посмотрю, то Новый год уже не Новый год.
Но ни разу еще не было, чтобы не посмотрел этот фильм. Всегда ассоциация идет в юношество, потому что в советское время всей страной смотрели. Поэтому это уже обязательная традиция.
Новогоднее обращение президента для меня тоже значимо. Без поздравления президента праздник не праздник. Когда бьют куранты, внутри присутствует особое чувство», – сказал Юран.
- Юран без работы с весны.
- По словам тренера, осенью его рассматривал «Спортинг».
- Новый год россияне встретят через сутки с небольшим.