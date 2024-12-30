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  • Юран назвал свою главную новогоднюю традицию: «Без этого Новый год не Новый год»

Юран назвал свою главную новогоднюю традицию: «Без этого Новый год не Новый год»

30 декабря 2024, 19:21
3

Тренер Сергей Юран рассказал о своей новогодней традиции.

«Новый год – самый любимый праздник, который ассоциируются с детством.

Мы уехали из Москвы в Приэльбрусье, чтобы активно провести праздники: кататься на лыжах с семьей. Буду встречать Новый год в кругу близких.

Моя главная традиция – обязательно 31 декабря посмотреть фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» Если не посмотрю, то Новый год уже не Новый год.

Но ни разу еще не было, чтобы не посмотрел этот фильм. Всегда ассоциация идет в юношество, потому что в советское время всей страной смотрели. Поэтому это уже обязательная традиция.

Новогоднее обращение президента для меня тоже значимо. Без поздравления президента праздник не праздник. Когда бьют куранты, внутри присутствует особое чувство», – сказал Юран.

  • Юран без работы с весны.
  • По словам тренера, осенью его рассматривал «Спортинг».
  • Новый год россияне встретят через сутки с небольшим.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Юран Сергей
Комментарии (3)
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GoLenaStop
1735594549
Вполне достойная команда для тренера - "Уран" (Чернобыль) - может стоит попробовать? Или не стоит?...
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rash1959
1735633718
после такого вылиза точно дадут ему порулить где-нибудь.
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alefreddy
1735651321
рожденные в СССР
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