Юран назвал свою главную новогоднюю традицию: «Без этого Новый год не Новый год»

Тренер Сергей Юран рассказал о своей новогодней традиции.

«Новый год – самый любимый праздник, который ассоциируются с детством.

Мы уехали из Москвы в Приэльбрусье, чтобы активно провести праздники: кататься на лыжах с семьей. Буду встречать Новый год в кругу близких.

Моя главная традиция – обязательно 31 декабря посмотреть фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» Если не посмотрю, то Новый год уже не Новый год.

Но ни разу еще не было, чтобы не посмотрел этот фильм. Всегда ассоциация идет в юношество, потому что в советское время всей страной смотрели. Поэтому это уже обязательная традиция.

Новогоднее обращение президента для меня тоже значимо. Без поздравления президента праздник не праздник. Когда бьют куранты, внутри присутствует особое чувство», – сказал Юран.