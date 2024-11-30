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Тедеско попросил агентов найти ему работу в России

30 ноября 2024, 22:51
8

Бывший спартаковец Эдуард Мор дал инсайд, что Доменико Тедеско планирует вернуться в Россию.

«У нас на рынке тренеров довольно большой выбор. По моей информации, сейчас добавляется Тедеско, который еще не уволен с поста главного тренера сборной Бельгии, но скоро это произойдет.

Уже просит людей, которые связаны с нашим футболом, подыскать ему любой вариант в России. Очень хочет вернуться работать», – сообщил Мор.

  • Экс-тренер «Спартака» возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года.
  • В последних 8 матчах у сборной всего 1 победа.
  • Тедеско приводил «Спартак» к серебру РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Бельгия Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1733001969
Ну, Мор уморил. Только этого ещё не хватало. ))
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NewLife
1733002625
Персональным тренером Заремы)))
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Semenycch
1733004272
Рыжий клоун мечтает вернуться в позорный красно-белый цирк?
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Лицом_на_клаве
1733024164
После срамтака психа отовсюду гонят.
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Oldtrafford83
1733034054
Этот мелкий петух один из первых орал что надо отстранять нашу сборную и клубы, в том числе Спартак который тогда попался по жребию его РБ, так что нах этот червь нужен, ну или пусть коней идёт тренировать, там таких любят))
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Иван Петров 1986
1733044009
Ну да. Тут можно заниматься всякой хреновней и получать кучу бабок.
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