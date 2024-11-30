Тедеско попросил агентов найти ему работу в России

Бывший спартаковец Эдуард Мор дал инсайд, что Доменико Тедеско планирует вернуться в Россию.

«У нас на рынке тренеров довольно большой выбор. По моей информации, сейчас добавляется Тедеско, который еще не уволен с поста главного тренера сборной Бельгии, но скоро это произойдет.

Уже просит людей, которые связаны с нашим футболом, подыскать ему любой вариант в России. Очень хочет вернуться работать», – сообщил Мор.

Экс-тренер «Спартака» возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года.

В последних 8 матчах у сборной всего 1 победа.

Тедеско приводил «Спартак» к серебру РПЛ.

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