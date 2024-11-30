Селюк оценил номинирование Нино на место в сборной мира и назвал Пьянича сбитым летчиком

Агент Дмитрий Селюк высказался о включении защитника «Зенита» Нино в число претендентов на попадание в символическую сборную 2024 года по версии ФИФА.

– Повезло ли «Зениту» с приобретением Нино?

– Взяли и молодцы. Тут важно не то, что повезло или нет с Нино, а работа «Зенита» на трансферном рынке. Они приобретают неплохих футболистов. Главное, за сколько купили и как продадут.

Все эти рейтинги – это настолько все относительно. Мбаппе во всех рейтингах был практически человеком, который сменит Месси и Роналду, а сейчас все болельщики «Реала» плюются.

– Цена Нино возрастет, если он все-таки попадет в символическую сборную ФИФА?

– Я думаю, что «Зенит» и так достаточно заплатил за Нино. Чуть больше или чуть меньшее – не имеет разницы. Тут важно, чтобы Нино играл и показывал свои данные в каждой игре. Вот от чего зависит его цена. А не то, что и где о нем напечатали.

– Попадание Нино в список лучших по версии ФИФА поднимает престиж РПЛ?

– Всегда хорошо, когда футболисты из чемпионата России рассматриваются ФИФА, не сбитые летчики как Пьянич в ЦСКА, который брался для рейтинга РПЛ, но на деле, как мы видим, ничего особенного, хотя футболист хороший. Но все эти рейтинги – это ни о чем.

Главное, чтобы Нино хорошо играл и «Зенит» становился чемпионом. Тут не только повезло «Зениту», но и самому Нино, потому что «Зенит» – это топ-клуб, в котором все на высшем уровне.

Нино играет и развивается в таком клубе, где ему дается время и не сильная конкуренция. Тот же Ренан был очень хорошим защитником, которым интересовались в Испании.

Это хорошо для чемпионата России, что берутся такие игроки, но мы видим, что при всем этом «Зениту» не так просто. Тот же «Локомотив» наступал на пятки сине-бело-голубым, хотя в клубе нет бразильцев.

Но и большое количество бразильцев тоже иногда мешает, даже у испанских команд сейчас такого нет, потому что кроме техники владения мячом еще нужен атлетизм и характер, а они любители карнавалов.

70% бразильских футболистов, может, не ярко выраженные, но алкоголики. Они любят выпить и повеселиться.

Нино вошел в число 22 защитников, номинированных на место в символической сборной мира 2024 года.

27-летний футболист провел в этом сезоне 18 матчей за «Зенит», забил 1 гол.

34-летний полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в текущем сезоне сыграл за команду в 9 встречах, отдал 1 передачу.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE