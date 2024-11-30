Реакция куратора «Химок» на новость о четвертом пришествии Юрана

Туфан Садыгов, куратор «Химок», прокомментировал информацию о возможном новом приходе Сергея Юрана.

«Юран если только бесплатно будет работать, потому что он получил компенсацию на год вперед. Он хороший человек, но свой ресурс в «Химках» он исчерпал. Это нереальная ситуация», – сказал Садыгов.

Тренера в апреле уволили из «Пари НН».

«Химки» при Юране доходили до финала Кубка России в 2020 году. Всего тренер возглавлял клуб уже 3 раза.

В РПЛ химчане идут на 13-м месте с 13 очками в 16 турах.

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